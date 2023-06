Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Hamm-Uentrop (ots)

Eine 60-jährige Fußgängerin wurde am Montag, 12. Juni, bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ostwennemarstraße leicht verletzt. Die 82-jährige Fahrerin eines Hyundai touchierte gegen 15.30 Uhr die Fußgängerin, als diese über den Parkplatz ging. Durch den Zusammenstoß stürzte die 60-Jährige und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.(lh)

