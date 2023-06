Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine E-Scooter-Fahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße am Montag, 12. Juni, leicht verletzt. Die 49-jährige Hammerin befuhr gegen 17.45 Uhr den Radweg der Werler Straße in Richtung Süden. Auf Höhe der Kreuzung zur Alleestraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Mini einer 46-jährigen Frau - ebenfalls aus Hamm. Diese befuhr die Werler Straße zuvor ebenfalls in südlicher Richtung und beabsichtigte, auf die Alleestraße in Richtung Westen abzubiegen. Bei dem Sturz verletzte sich die Rollerfahrerin leicht. Sie wurde zur ambulanten Behandlung einem Hammer Krankenhaus zugeführt. Es entstand geringer Sachschaden.(lh)

