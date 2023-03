Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Erfurt (ots)

Am Donnerstag verursachten in Erfurt zwei Verkehrsteilnehmer betrunken einen Verkehrsunfall. Den Anfang machte ein 66-jähriger Hyundai-Fahrer. Der Mann hatte am Nachmittag in der Sulzestraße an einer Kreuzung einem Nissan die Vorfahrt genommen und war mit diesem zusammengestoßen. Dabei kam es zu einem Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst, wurde aber von der Polizei an seiner Wohnanschrift betrunken angetroffen. Der 66-Jährige erreichte einen Atemalkoholwert von mehr als 1,1 Promille. Am Abend stieß in der Friedrich-Ebert-Straße ein Pedelec-Fahrer mit einer Straßenbahn zusammen. Der 68-Jährige hatte eine rote Ampel missachtet und war anschließend an einer anfahrenden Straßenbahn vorbeigefahren. Dabei stieß er mit der Tram zusammen und stürzte. Verletzungen zog sich der Mann zwar nicht zu. Allerdings wurde auch bei ihm festgestellt, dass er mit fast 1,8 Promille deutlich alkoholisiert war. Bei beiden Männern wurde eine Blutentnahme verlasst und gegen sie Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. (JN)

