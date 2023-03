LPI-EF: Rentnerin betrogen

Landkreis Sömmerda (ots) - Wie gestern Nachmittag bekannt wurde, hatten Diebe es in den vergangenen Tagen auf eine Kleingartenanlage in der Weißenseer Straße in Sömmerda abgesehen. Unbekannte warfen die Fensterscheibe eines Gartenhauses ein und betraten dieses. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

