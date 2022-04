Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Betrunkener Autofahrer bedroht und beleidigt Polizisten

Plau am See (ots)

In Plau hat die Polizei am Sonntagnachmittag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der einen Atemalkoholwert von 2,15 Promille aufwies. Nach dem Aussteigen aus seinem PKW bewegte sich der 68-jährige Fahrer torkelnd auf die Polizisten zu, um den Beamten seinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere vorzuzeigen. Anfänglich widersetzte sich der Fahrer weiteren polizeilichen Maßnahmen. Unter anderem weigerte er sich, in den Streifenwagen der Polizei einzusteigen. Wenig später bedrohte und beleidigte der 68-jährige Deutsche die Polizisten verbal. Die Polizei brachte den Mann anschließend zur Blutprobenentnahme. In diesem Zusammenhang wurde der 68-Jährige auch einer psychiatrischen Begutachtung unterzogen, in deren Folge er zwangsweise in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde. Gegen den 68-Jährigen hat die Polizei unter anderem Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

