POL-HAM: Unfall auf der Hammer Straße - eine Leichtverletzte

Hamm-Mitte (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Neuen Bahnhofstraße am Samstagmittag, 10. Juni, sucht die Polizei Hamm einen flüchtigen Ford Ka. Eine 46-Jährige war in einem VW gegen 14.15 Uhr in Fahrtrichtung Nordosten unterwegs. Als die Hammerin vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, kollidierte sie mit einem Mercedes. Dessen 61 Jahre alter Fahrer aus Hamm fuhr ...

