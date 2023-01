POL-GÜ: Rostocker Polizeibeamte durch alkoholisierten Mann mehrfach angegriffen

Bützow (ots) - In der Nacht zum 09.01.2023 brachen unbekannte Täter in einen Agrarbetrieb in der Nähe von Klein Belitz ein. Durch das Beschädigen eines Fensters drangen die Täter in eine dortige Halle ein, entwendeten diverse Elektrowerkzeuge und eine Kettensäge. Am Hauptgebäude des Betriebes konnten Einsatzkräfte Hebelspuren an den Rollläden feststellen. Den ...

