Polizei Dortmund

POL-DO: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in einem Keller - Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar

Dortmund (ots)

Nach einem Kellerbrand in der Nacht zu Samstag (5.2.2022) in der Barthstraße in Dortmund-Scharnhorst ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen meldeten gegen 1.30 Uhr einen Brand. Flammen schlugen aus dem Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses ins Freie. Die Feuerwehr löschte den Brand.

21 Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Mehrfamilienhaus verlassen. Zwei von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen. Das Gebäude ist aufgrund der Brandschäden derzeit nicht mehr bewohnbar.

Da eine Brandstiftung nicht auszuschließen ist, ermittelt die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell