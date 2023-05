Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Fahrer kollidiert aus Unachtsamkeit auf der B10 mit Leitplanke.

Ulm (ots)

Ein 53-Jähriger Mann befuhr am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Bundesstraße 10 von Ebersbach an der Fils kommend in Richtung Göppingen. Der Fahrer kommt aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidiert hierbei mit der linken Leitplanke. Von dieser wurde das Fahrzeug abgewiesen und krachte danach in die rechte Leitplanke. Dort kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand. Bei dem Unfall entstand glücklicherweise nur Sachschaden in Höhe von etwa 9.000EUR. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Michael Deckwitz/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0938787)

