POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Vermissten 78-Jährigen tot aufgefunden

Der seit Freitagnachmittag (06.10.2023) aus Stuttgart-Rohr vermisste 78 Jahre alte Mann (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 07.10.2023 unter https://t1p.de/eay1z) ist am Mittwochnachmittag (11.10.2023) an der Autobahn 8 tot aufgefunden worden. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten zunächst nicht zum Auffinden des Mannes. Am Mittwochnachmittag durchsuchten Polizeibeamte zusammen mit Suchhunden des DRK das Gelände im Bereich des Gewanns Ochsenwald ab und fanden den Mann in einem Waldstück neben der Autobahn. Bislang liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Die näheren Umstände, die zum Tod des 78-Jährigen geführt haben, sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

An die Redaktionen: Die Polizei bittet die Redaktionen, das Bild des gesuchten Mannes nicht mehr zu veröffentlichen.

