Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim: Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen nach Verkehrsunfall-PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es im Bereich der L 546 in Richtung Reilingen und der L 560 aufgrund eines Verkehrsunfalls zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in alle Richtungen. Die Polizei ist an der Unfallstelle und regelt den Verkehr. Zu der Unfallursache und den Folgen des Unfalls liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell