POL-OS: Alfhausen: Nach illegaler Müllentsorgung - Polizei sucht Zeugen

Alfhausen (ots)

In den vergangenen 14 Tagen kam es auf einem Feldweg an der "Bramscher Straße" in zwei Fällen zu einer widerrechtlichen Entsorgung von je einem Bigpack Dämm- sowie Glaswolle. Der Ablageort befindet sich unmittelbar an der Ueffelner Aue. Die Polizei aus Alfhausen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich zu melden. Tel 05464/968560

