Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Altstadt: Fahrzeug aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Montag, zwischen 1 Uhr und 1.20 Uhr, haben sich Unbekannte in der "Hasestraße" an einem parkenden Fahrzeug zu schaffen gemacht. Die Täter zerstörten die Scheibe des Fords vom Typ Mondeo und nahmen zwei Taschen aus dem Fahrzeuginneren an sich. Mit dem darin befindlichen Bargeld machten sich die Diebe anschließend aus dem Staub. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder der Tat geben können, sich unter 0541/327-2215 zu melden. Der Tatort befand sich gegenüber der "Jakobstraße."

