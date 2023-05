Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Täterfestnahme nach versuchtem Einbruch im Konrad-Adenauer-Ring - Bewohner ertappte Einbrecher auf frischer Tat

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Straße "Konrad-Adenauer-Ring" zu einem versuchten Einbruch. Als der 27-jährige Täter gegen 4.30 Uhr über ein Fenster in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Ecke zum "Pottgraben" eindrang, wurde er jedoch von einem Bewohner auf frischer Tat ertappt. Der 36-jährige Zeuge informierte die Polizei und teilte den Beamten eine genaue Personenbeschreibung mit. Der Einbrecher war inzwischen geflohen, konnte jedoch von einer Funkstreife im Nahbereich angetroffen werden. Bei dem Täter handelte es sich um einen Mann aus Osnabrück. Der Einbrecher wurde vorläufig festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in seine Freiheit entlassen. Die Polizei leitete zwei Strafverfahren wegen eines versuchten Einbruchs und Hausfriedensbruchs ein.

