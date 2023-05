Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Schwerer Unfall auf der B218 - Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss

Merzen (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es auf der "Hauptstraße" (B218) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Beteiligten unter dem Einfluss von Alkohol standen. Gegen 1.10 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Audi den "Voltlager Damm" in Richtung Ankum, als er an der Kreuzung zur B218 die Vorfahrt des von links kommenden Rollerfahrers missachtete. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander, der 39-Jährige wurde durch den Aufprall von seinem motorisierten Zweirad geschleudert. Mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Mann aus Merzen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrer waren zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert, die Polizei veranlasste zwei Blutproben. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen.

