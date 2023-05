POL-OS: Wallenhorst: Zeugen nach Einbruch in Hansastraße gesucht

Bad Essen (ots) - Am Mittwochnachmittag, gegen 15.45 Uhr, kam es in einem Gewerbetrieb an der "Mindener Straße" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Einem Mitarbeiter war zuvor Brandgeruch beim Abschalten eines Kraftwerks aufgefallen. Kurz darauf stellten Angestellte ein offenes Feuer fest und bekämpfen dieses zunächst mit eigenen Mitteln. Mehrere Freiwillige Feuerwehren eilten daraufhin mit insgesamt 30 Mann zu ...

