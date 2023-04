Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Balkontür aufgehebelt + Haus durchsucht + Von der Fahrbahn abgekommen

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Balkontür aufgehebelt

In der Bergstraße verschafften Diebe sich Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie am Donnerstag, 20. April, zwischen 7.30 Uhr und 23.30 Uhr die Balkontür aufhebelten. Anschließend entwendeten sie Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro und machten sich damit aus dem Staub. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Münzenberg: Haus durchsucht

Ein Einfamilienhaus in der Straße Im Kleinen Steinfeld durchsuchten Diebe zwischen Mittwoch, 19. April, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 9.50 Uhr. Ob sie bei ihrer Suche etwas Brauchbares fanden, steht bislang nicht fest. Ebenso ist die Schadenshöhe an der Terrassentür noch nicht bekannt, die die Diebe aufgehebelt hatten. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 06031/6010 entgegen.

Friedberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf regennasser Fahrbahn kam am Donnerstag, 20. April, gegen 18.55 Uhr eine 66-jährige Reichelsheimerin in einem Seat nach rechts von der K 171 zwischen Friedberg und Bauernheim ab. Der PKW stieß gegen mehrere Sträucher auf einem angrenzenden Gartengrundstück und drehte sich dadurch. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Für den Seat kam ein Abschleppuntenehmen zum Einsatz, die K 171 war kurzzeitig voll gesperrt. Der Schaden am Fahrzeug dürfte bei etwa 4.000 Euro liegen. Zudem schätzten die Polizeibeamten den entstanden Schaden an den Pflanzen auf dem Gartengrundstück auf etwa 1.000 Euro. Da der Eigentümer des Flurstücks bislang nicht bekannt ist, wird er gebeten, sich unter der Telefonnummer 06031/6010 an die Polizeistation Friedberg zu wenden.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell