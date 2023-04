Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Haus durchsucht + Fernseher entwendet + Außenspiegel beschädigt + Küchenbrand

Friedberg (ots)

Limeshain- Himbach: Haus durchsucht

Eine abschließende Auflistung zum Diebesgut nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße liegt noch nicht vor. Bekannt ist aber bereits, dass ein E-Scooter, Schmuck und eine Spielekonsole zwischen 17 Uhr am Montag, 17. April, und 14.15 Uhr am Mittwoch abhanden kamen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Diebe gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Haus, wodurch ein mehrere hundert Euro hoher Schaden entstand. Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Nauheim: Fernseher entwendet

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Ritterhausstraße entwendete Diebe einen Fernseher und eine Lautsprecherbox im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Zwischen Montag, 17. April, 15.30 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr, machten sie sich mit den Gegenständen aus dem Staub. Wie sie ins Haus gelangten, steht noch nicht abschließend fest. Wahrscheinlich verschafften sie sich über den Keller Zugang. Hinweise hierzu nimmt die Kripo entgegen (Telefonnummer 06031/6010).

Reichelsheim- Weckesheim: Außenspiegel beschädigt

Unbekannte beschädigten am Mittwoch, 19. April, den Außenspiegel eines in der Lustgartenstraße geparkten weißen VW Transporter. Der geschätzt 500 Euro hohe Schaden entstand zwischen 17 Uhr und 19.45 Uhr. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Vilbel: Küchenbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache entstand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße am Donnerstag, 20. April, ein Brand. Gegen 0.40 Uhr alarmierte die 65-jährige Bewohnerin selbst die Feuerwehr, nachdem ihre wohl eigens unternommenen Löschversuche gescheitert waren. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete die Wohnung, eine Rettungswagenbesetzung untersuchte die unverletzt gebliebene Frau. Da die verruste Wohnung zunächst unbewohnbar ist, kam die 65-Jährige bei Verwandten unter. Der entstandene Schaden dürfte vermutlich im vierstelligen Bereich liegen.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

