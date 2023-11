Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rasante Fahrweise führt zum Unfall mit Totalschaden

Mannheim (ots)

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 00.15 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Käfertal. An der Kreuzung zur Käfertaler Straße verlor dieser, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte zunächst gegen eine Fußgängerampel, die sich auf der linken Straßenseite befand. Im weiteren Verlauf schleuderte das Fahrzeug noch an ein Verkehrsschild und kam daraufhin an einem Pfeiler der Hochspannungsleitung der Straßenbahn im Gleisbett zum Stehen. Die Ampel und auch die Hochspannungsleitung wurden dabei beschädigt und waren vorübergehend nicht funktionsfähig. Ein 19-Jähriger, der zum Zeitpunkt des Unfalls zufällig an einer Fußgängerampel wartete, eilte dem 23-Jährigen umgehend zur Hilfe und blieb bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort. Bei dem Fahrer wurde auf freiwilliger Basis die Verkehrstüchtigkeit überprüft. Es lagen keine Hinweise auf Einschränkungen vor.

An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Weiterhin kam es durch den Aufprall noch zu diversen Sachbeschädigungen in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden unter: 0621-33010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell