Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Senior zu schnell bei regennasser Fahrbahn unterwegs

Heidelberg (ots)

Am Montag fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Straße "Am Rosenbusch" bergab. Nach ersten Erkenntnissen passte er seine Geschwindigkeit nicht dem kurvenreichen unübersichtlichen Streckenverlauf und der nassen Fahrbahn an, so dass er um kurz vor 10:30 Uhr auf der schmalen Straße mit einem entgegenkommenden Kleinlaster frontal zusammenstieß. Durch die Wucht der Kollision verkeilten sich die Fahrzeuge. Der Mercedes war zwischen dem Laster und einer Mauer eingeklemmt, weshalb der 84-Jährige sein Auto nicht mehr ohne fremde Hilfe verlassen konnte. Er verletzte sich durch den Unfall leicht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell