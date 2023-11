POL-PDKO: Nachtragsmeldung; Verkehrsstörung in Lahnstein

Winningen (ots) - Am Dienstag, 31.10., wurde gegen 18 Uhr ein in der Neustraße in Winningen geparkter Pkw Ford Kuga zerkratzt. Dazu ist vermutlich ein spitzer Gegenstand verwendet worden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 EUR. Die Polizeiwache Brodenbach bittet Bürger die sachdienliche Hinweise geben können sich zu melden. Tel. 02605 98021510 Zur Erinnerung es handelt sich um den Halloweenabend. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz Pressestelle Telefon: ...

