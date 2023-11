Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsstörung in Lahnstein aufgrund Defekt eines Busses

Lahnstein (ots)

Aktuell befinden sich Feuerwehr und Polizei in Lahnstein, Rheinhöhenweg/Kreisstraße 68 unmittelbar am Kreisel Oberlahnstein im Einsatz. Hier blieb ein Bus aufgrund eines Defektes liegen. Hydrauliköl trat vor Ort aus, was eine Sperrung der K68 zur Folge hat. Eine örtliche Umleitung durch Polizeikräfte ist eingerichtet. Die Einsatzstelle muss vorerst bis zur Säuberung der Fahrbahn durch eine beauftragte Firma in Fahrtrichtung Lahnsteiner Höhe gesperrt bleiben.

