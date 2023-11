Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit zwei lebensälteren verletzten Verkehrsteilnehmern

Boppard (ots)

Am Mittag kam es auf der Hunsrückhöhenstraße im Einmündungsbereich zur L210 zum Zusammenstoß zweier PKW in dessen Zuge zwei Personen schwer verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 88-jährige Unfallverursacher aus dem Raum Mainz-Bingen die Hunsrückhöhenstraße von Buchholz kommend in Richtung Emmelshausen, um schließlich in die L210 abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 29-jährigen Koblenzers, sodass es zum Frontalzusammenstoß kam. Der Unfallverursacher wie auch seine 86-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert, an beiden PKW entstanden Schäden im mittleren 5-stelligen Bereich. Der Fahrer des geschädigten PKW kam mit dem Schrecken davon. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Hunsrückhöhenstraße knapp 1 Stunde vollgesperrt. Im Einsatz befanden sich neben Polizei und Rettungsdienst ebenfalls die Feuerwehr Boppard sowie die Straßenmeisterei Kastellaun.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell