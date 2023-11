POL-PDKO: Mehrere Fahrzeuge werden in der Halloween-Nacht beschädigt

Vallendar (ots) - Am Montag, 30.10.2023, kam es in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 16:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz beim Stadion/BFW in Vallendar. Ein Fahrzeugführer beschädigte beim Fahren aus einer Parklücke ein neben ihm geparktes Fahrzeug. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf zu melden. Rückfragen bitte ...

