Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach - Weil am Rhein -- Kollision zwischen PKW und Radfahrer - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und einem Radfahrer kam es am Samstag, den 11.08.2023, gegen 14:00 Uhr.

Der Unfallverlauf stellt sich der Polizei bislang als nicht eindeutig dar, weshalb Zeugen gesucht werden.

Bisher ist bekannt, dass der 21-jährige Fahrer eines orangefarbenen VW Polo die Nord-West-Umfahrung in Weil am Rhein in Richtung Rhein befuhr.

Unweit der Bahnunterführung in Haltingen in Höhe des Märktwegs kam es zu einer Kollision zwischen dem genannten Pkw und einem 40-jährigen Radfahrer.

Der Radfahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000.- Euro - auch das Fahrrad wurde nicht unerheblich beschädigt.

Wer hat gegen 14:00 Uhr einen Radfahrer im Nahbereich der Bahnunterführung gesehen - wer kann etwas über dessen Fahrverhalten sagen?

Wer hat möglicherweise die Kollision zwischen Beiden beobachtet ?

Hinweise werden rund um die Uhr an die Verkehrspolizei in Weil am Rhein erbeten, Tel. 07621 98000.

PP FR, FLZ / MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell