Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231027-3: Räuber bedrohen Angestellten mit Messer

Wesseling (ots)

Ermittler suchen dringend Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei etwa 20 bis 30 Jahre alten und ungefähr 175 bis 180 Zentimeter großen Männern. Ihnen wird vorgeworfen, am Freitagmorgen (27. Oktober) in Wesseling den Angestellten eines Supermarkts mit etwa 30 Zentimeter großen Messern bedroht zu haben. Ohne Beute flüchteten die beiden komplett dunkel gekleideten Räuber in unbekannte Richtung. Beide sollen mit Tüchern maskiert gewesen sein, die sie bis unter die Augen gezogen hatten. Eins davon soll schwarz-weiß, das andere grau gewesen sein.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen betraten die beiden Räuber gegen 6.30 Uhr den an der Burgstraße gelegenen Supermarkt. In einem Personalraum sollen sie mit gezogenen Messern direkt auf einen Angestellten zugegangen und ihn mit den Klingen bedroht haben. Nachdem sie merkten, dass keine Beute möglich war, rannten sie aus dem Geschäft. Der Geschädigte hörte noch ein aufheulendes Motorgeräusch. Daher vermuten die Kriminalbeamten, dass die Täter das Supermarktgelände mit einem Fluchtwagen verlassen haben könnten. (he)

