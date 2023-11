Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Zu schnell bei Regen unterwegs

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein junger Mann fuhr am Montag auf der B 535 von Mannheim nach Schwetzingen. Im Kurvenbereich der Abfahrt zur L 597 passte er gegen 13:30 Uhr nach derzeitigem Ermittlungsstand die Geschwindigkeit seines VWs nicht den regennassen Straßenverhältnissen an und geriet ins Schleudern. Sein Auto drehte sich und krachte in die Leitplanke. Anstatt die Polizei zu verständigen, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Allerdings hatte der 22-Jährige augenscheinlich nicht bemerkt, dass durch die Kollision ein Kennzeichen des Autos auf der Fahrbahn zurückgeblieben war. So konnte ihn die Polizei schnell ermitteln und ausfindig machen. Der 22-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten. Mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen hat er zu rechnen. Die Höhe des von ihm verursachten Schadens steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell