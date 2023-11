Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Mannheim (ots)

Am Montag konnten gleich zwei Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen werden, die aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht mehr in der Lage waren am Straßenverkehr teilzunehmen.

Gegen 14:20 Uhr wurde ein weißer Transporter auf der Pleutersbacher Landstraße von Pleutersbach kommend in Richtung Eberbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits während der ersten Kontaktaufnahme mit dem 43-jährigen Fahrer konnte deutlicher Alkoholgeruch im Fahrzeug wahrgenommen werden. Die Durchführung eines freiwilligen Alkoholtests vor Ort zeigte ein Ergebnis von knapp unter 1 Promille an. Ein weiterer Test auf der Dienststelle, ca. 1,5 Stunden später, zeigte dann ein Ergebnis von knapp 0,7 Promille. Die Schlüssel sowie der Fahrzeugschein wurden beschlagnahmt und die Weiterfahrt wurde dem 43-Jährigen vorerst untersagt.

Gegen 22:40 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Opel die Friedrichsdorfer Landstraße in Fahrtrichtung Gaimühle. Als der Fahrer den Streifenwagen und die dazugehörigen Beamten erblickte, wendete dieser auf Höhe der Heinrich-Weihrauch-Straße sein Fahrzeug und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung des Ohrsbergwegs davon. In der Straße Neuer Weg-Nord, auf Höhe der dortigen Einmündung Untere Talstraße, konnte der Opel-Fahrer gestoppt werden. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug wurde leichter Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von knapp 0,6 Promille. Ferner wurde ihm die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bis zum Erlangen der Nüchternheit untersagt.

Beide Fahrzeugführer müssen sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

