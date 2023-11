POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall - Fahrzeug überschlagen, PM Nr.2

Mannheim (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 01:45 Uhr und 07:30 Uhr, stieg eine bisher unbekannte Täterschaft in eine Gaststätte in der Bürgermeister-Fuchs-Straße ein. Mit einem unbekannten Gegenstand brachen die Unbekannten zunächst die Eingangstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Innerhalb der Gaststätte brachen die Unbekannten zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten einen ...

