Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (317/2023) Einbruch in Gebäude der Gemeinde Walkenried - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Walkenried, Bahnhofstraße

In der Nacht zu Mittwoch, 12. Juli 2023

WALKENRIED (lg) - In Walkenried (Landkreis Göttingen) sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag (11. Juli) auf Mittwoch (12. Juli) in der Zeit zwischen 21.15 Uhr und 06.30 Uhr durch die Eingangstür in das Nebengebäude der Gemeinde eingebrochen. Von dort verschaffte man sich zudem gewaltsam Zutritt zu den angrenzenden Räumlichkeiten der Deutschen Post und des Steueramtes. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu folge auf etwa 1000 Euro. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Ermittler der Polizei in Bad Sachsa unter Telefon 05523/952790 entgegen.

