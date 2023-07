Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (316/2023) Verkehrsunfall am Stauende auf der A7 bei Echte - zwei Personen leicht verletzt, hoher Sachschaden

Göttingen (ots)

Gemarkung Echte, Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Echte und Seesen, Dienstag, 11. Juli 2023, 19:25 Uhr

ECHTE (lg) - Bei einem Verkehrsunfall am Stauende auf der A7 sind am frühen Dienstabend (11. Juli 2023) zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Ein Autofahrer aus Hannover und ein Autofahrer aus Celle wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Autobahn in Richtung Hannover war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Nach ersten Informationen staute sich der Verkehr im Baustellenbereich, sodass ein 48-jähriger Autofahrer aus Hannover am Stauende auf dem ersten Überholfahrstreifen verkehrsbedingt zum Stehen kam.

Ein 25- Jähriger aus Celle erkannte das plötzliche Hindernis aus noch ungeklärter Ursache wahrscheinlich zu spät und fuhr auf den stehenden Transporter des Hannoveraners auf. Beide Fahrzeuge werden aufgrund des Aufpralls massiv beschädigt. Die beiden Fahrzeuginsassen verletzten sich leicht und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die auslaufenden Betriebsstoffe der Fahrzeuge verteilten sich auf etwa 60 m2. Zudem wurde die Behelfsschutzplanke zum Baufeld auf etwa 30 m Länge verschoben. Die Richtungsfahrbahn Hannover wurde für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten über mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Echte von der Autobahn abgeleitet.

Nach Beendigung der Arbeiten vor Ort konnte die Autobahn gegen 23:10 Uhr wieder freigegeben werden.

An der Unfallstelle waren zwei Rettungswagen sowie die FFW Echte mit 13 Kameraden im Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell