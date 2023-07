Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (315/2023) Einbrüche in Groß Ellershausen und Grone: Diebe kamen durch offenes Badezimmerfenster und Balkontür

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Groß Ellershausen

Nacht zu Dienstag, 11. Juli 2023

GÖTTINGEN (jk) - Durch ein zum Lüften offen gelassenes Badezimmerfenster sind Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (11.07.23) in Groß Ellershausen (Landkreis Göttingen) in eine Erdgeschosswohnung eingestiegen und haben u. a Handys, eine Geldbörse und Bekleidung gestohlen. Die Bewohner schliefen indes im Schlafzimmer. Sie bemerkten die Tat erst am frühen Morgen. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Im Söseweg in Grone nutzte am frühen Dienstagmorgen (11.07.23) gegen 05.00 Uhr ein etwa 30 Jahre alter, unbekannter Einbrecher eine geöffnete Balkontür, um in eine Wohnung im 1.OG einzudringen. Zuvor war der ca. 180 cm große, schlanke Mann am Balkongeländer hochgeklettert. Die schlafende Bewohnerin wurde durch den Unbekannten wach. Als sie den Eindringling ansprach, flüchtete er. Er erbeutete eine Bauchtasche und eine Geldbörse.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

