Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wasseransammlung unterhalb einer Brücke- Kurzzeitige Straßensperrung

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Stadtteil Lützelsachsen musste am Montagabend, in der Zeit von 21:05 Uhr und 21:26 Uhr, die Südliche Bergstraße unterhalb der Brücke aufgrund einer größeren Wasseransammlung in beide Richtungen voll gesperrt werden. Nachdem die Feuerwehr das Wasser abgepumpt hatte, konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell