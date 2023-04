Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 20-Jähriger nach Auseinandersetzung in Haft - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen, des Polizeipräsidium Hagen und der Polizei Siegen

Siegen (ots)

In der Nacht zu Ostermontag ist es zu einem Polizeieinsatz in der Friedrichstraße in Siegen gekommen, bei dem ein 30-jähriger Mann durch Stichverletzungen schwer verletzt wurde. Der zunächst flüchtige, 20-jährige Tatverdächtige konnte festgenommen werden. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5482672

Ersten Ermittlungen nach dürfte es sich bei der Tatwaffe um ein Messer gehandelt haben. Dieses ist bislang noch nicht gefunden worden.

Die Staatsanwaltschaft stufte das Delikt als gefährliche Körperverletzung ein und regte für den jungen Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, einen Untersuchungshaftbefehl an.

Am Dienstagnachmittag (11.04.2023) wurde der 20-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine JVA gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell