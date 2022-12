Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 22-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Meppen (ots)

Gestern gegen 18.17 Uhr kam es in Meppen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 76-jährige Fahrer eines VW-Golf fuhr auf dem Sophienplatz von der Straße Am Hemberg kommend in Richtung Nödiker Straße. In Höhe der Fußgängerfurt am Binsenweg übersah er den 22-Jährigen, welcher mit seinem E-Scooter auf der Straße Auf der Herrschwiese den Sophienplatz in Richtung Binsenweg kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der 22-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde und ins Krankenhaus kam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell