POL-EL: Lingen - Stromgenerator in Brand geraten

Papenburg (ots) - Am 2. Dezember kam es in Papenburg auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Straße "Birkenallee" zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit zwischen 9:10 Uhr und 9:30 Uhr, vermutlich beim Rangieren, einen dort geparkten VW Golf an der hinteren Stoßstange. Anschließend setzte der unbekannte Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen ...

