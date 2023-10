Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mit drei Promille im Lkw auf Bundesstraße unterwegs

In deutlichen Schlangenlinien war ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der B 31 unterwegs. Verkehrsteilnehmer verständigten die Polizei, die den Mann kurz vor dem Riedlewaldtunnel in Fahrtrichtung Überlingen stoppen konnte. Den Beamten schlug bei der Kontrolle des 53-Jährigen sofort deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Vortest ergab einen Wert von über drei Promille, weshalb der Mann die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten musste. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des ausländischen Staatsangehörigen und erhoben eine Sicherheitsleistung. Seine Fahrt durfte der Mann nicht fortsetzen. Er gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Da sich auf der Bundesstraße wegen des abgestellten Lastwagens ein Stau bildete, fuhr ein Abschleppunternehmen den Lkw auf einen Parkplatz.

Eriskirch

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Friedrichshafener Straße hat am Donnerstag zwischen 11.40 Uhr und 12.15 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen BMW X1 gestreift. Der Sachschaden an der vorderen rechten Stoßstange des BMW wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07543/9316-0 beim Polizeiposten Langenargen melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Mehrere hundert Fische verendet

In der Seefelder Aach und dem dazugehörigen Kanal sind am Mittwoch mehrere hundert Fische verendet. Beamte der Facheinheit "Gewerbe und Umwelt" des Polizeipräsidiums Ravensburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Ursächlich könnte mutmaßlich das Ablassen von Wasser aus dem Aachkanal gewesen sein. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zu einem möglichen Verursacher dauern derzeit an.

Markdorf

Frau geht auf Angehörigen los

Mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich eine 40 Jahre alte Frau befunden, die am frühen Freitagmorgen in einer Wohnung in der Bernhardstraße auf ihren Bruder losgegangen ist. Zunächst kam es zwischen den Geschwistern Streit, in dessen Folge die 40-Jährige dem 44-Jährigen ins Gesicht schlug. Im weiteren Verlauf versuchte sie, den Mann mit einem Tischbein zu schlagen und bedrohte ihn mit einem Messer. Ein weiterer Angehöriger hörte das Geschehen aus dem Nebenzimmer und konnte der Frau zusammen mit dem 44-Jährigen das Messer wegnehmen. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands nahm eine alarmierte Polizeistreife die 40-Jährige in Gewahrsam und brachte sie in eine Fachklinik. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 44-Jährige einen Polizeibeamten. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Auch die 40-Jährige muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Salem

Kaffee geholt - Unbekannter fährt Pkw an

Nur für wenige Minuten war die Fahrerin eines Porsche Cayenne am Donnerstag gegen 15.15 Uhr in einer Bäckerei in der Neufracher Straße. Während ihrer kurzen Abwesenheit streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker das Heck des Porsche, der auf dem Parkplatz vor der Bäckerei abgestellt war. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Der Unbekannte fuhr nach dem Unfall weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Salem unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

Salem

Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer ist am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf einem Feldweg zwischen der Straße "Am Fohrenbühl" und der Stefansfelder Straße mit einer Fußgängerin kollidiert. Die 54-Jährige stürzte aufgrund des Zusammenstoßes und zog sich Kopfverletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte die Frau in eine Klinik. Die Polizei wurde erst später hinzugezogen, sodass zu diesem Zeitpunkt der Radfahrer nicht mehr am Unfallort war. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei der Verkehrspolizei Sigmaringen zu melden.

