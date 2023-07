POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

Wittlich (ots) - In der Nacht vom 14.07.2023 zum 15.07.2023,gegen 02:00 Uhr,drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Telekommunikationsfachgeschäft in der Wittlicher Innenstadt ein. Aus diesem wurden mehrere hochwertige Mobiltelefone entwendet. Zuvor versuchten sie vergebens in ein weiteres, nahegelegenes gleichartiges Fachgeschäft einzudringen. Im weiteren Verlauf der Nacht kam es im Innenstadtbereich von ...

