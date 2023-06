Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruchsversuch in Schuhhaus

Hankensbüttel (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Schuhgeschäft an der Celler Straße in Hankensbüttel.

Bislang unbekannte Täter versuchten mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs die Haupteingangstür des Geschäfts zu öffnen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht, sodass lediglich die Beschädigte Eingangstür bleibt. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Hankensbüttel unter Tel.: 05832 979340

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell