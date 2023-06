Meine (ots) - Am Samstag, den 10.06.2023, in der Zeit von 09:00 bis 12:40 Uhr kam es vor einem Schuhgeschäft in der Bahnhofstraße in Meine zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die Geschädigte hatte ihren Pkw Daimler in der genannten Zeit ordnungsgemäß vor dem Geschäft abgestellt und erst zu Hause festgestellt, dass sich Beschädigungen an der Felge und mehrere Kratzer im Lack des Daimlers befinden. ...

