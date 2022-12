Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Taxifahrer nach Raubüberfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 62 Jahre alter Taxifahrer in der Nacht zum Mittwoch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 03.30 Uhr von einem noch unbekannten Täter in Benningen am Neckar überfallen worden war.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge nahm der 62-Jährige den unbekannten Fahrgast in der Stuttgarter Innenstadt auf und fuhr ihn in die Beihinger Straße kurz vor dem Ortseingang Benningen am Neckar. Als es um die Bezahlung der Fahrt ging, griff der Täter den Taxifahrer unvermittelt an. Er brachte den 62-Jährigen durch den Einsatz von Reizstoff und Faustschlägen zu Boden und würgte ihn. Aufgrund der brutalen Vorgehensweise wurde der Taxifahrer schwer verletzt.

Anschließend ließ der Unbekannte vom Geschädigten ab und entfernte sich mit dessen Taxi kurzzeitig vom Tatort, kehrte jedoch wieder mit dem Fahrzeug zurück, stellte es ab und flüchtete schließlich zu Fuß.

Der Taxifahrer begab sich hiernach zur Landesstraße 1138 zwischen Beihingen und Benningen und versuchte erfolglos, vorbeifahrende Autofahrer auf sich aufmerksam zu machen. Schließlich wurde über das Taxiunternehmen die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führten nicht zur Ergreifung des Flüchtigen. Der 62-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann mit südländischer Erscheinung und Bart gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 zu melden.

