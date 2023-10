Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Inzigkofen

Pkw gerät gegen Bordstein und kommt von Fahrbahn ab

Wohl aus Unachtsamkeit ist am Donnerstagabend eine Kia-Fahrerin in der Meßkircher Straße von der Fahrbahn abgekommen. Die 18 Jahre alte Fahranfängerin touchierte zunächst rechts einen Bordstein und fuhr anschließend beim Gegenlenken nach links auf eine Grünfläche. Hierbei kollidierte sie mit einem Elektrozaun und einem Hinweisschild der Gemeinde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, die Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt. Um den Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Gerhart-Hauptmann-Straße an einem Opel hinterlassen. Der Unbekannte touchierte den Wagen und fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat nun die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise auf den Verursacher.

Bad Saulgau

Polizei wird zu Beginn der dunklen Jahreszeit vermehrt Fahrradkontrollen im Bereich der Schulen durchführen

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit wird das Polizeirevier Bad Saulgau wie bereits in den Vorjahren verstärkt die Beleuchtung und technische Ausrüstung an Fahrrädern überprüfen. Schwerpunkt der Kontrollen wird hierbei unter anderem im Bereich der Schulen sein. Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern werden bereits im Vorfeld dazu angehalten, die Fahrräder entsprechend auf Vordermann zu bringen und verkehrssicher auszustatten. Bei einem Verstoß gegen die Vorschriften muss mit einem Bußgeld gerechnet werden. Die Beamten raten darüber hinaus dazu, gut sichtbare Kleidung sowie einen Fahrradhelm zu tragen.

