Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Parkrempler geflüchtet

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 12 Uhr und 12.20 Uhr an einem geparkten Toyota in der Straße "Im Andermannsberg". Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte mit seinem Wagen die linke Fahrzeugseite des Toyota und fuhr anschließend einfach davon. Die Polizei in Ravensburg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer am Mittwochnachmittag in der Siebenbürgenstraße wurde ein 71-Jähriger leicht und eine 14-Jährige schwer verletzt. Der vorausfahrende Radler wollte an der Einmündung zur Memelstraße nach rechts abbiegen. In diesem Moment überholte die junge Radlerin den 71-Jährigen auf der rechten Seite, wodurch es in der Folge zur Kollision kam. Die 14-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, an den Rädern entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Leutkirch

Unfall mit einem Verletzten

Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 30.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag auf der A 96 ereignet hat. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Skoda an der Anschlussstelle Leutkirch-West auf die Autobahn auf und wechselte direkt auf die linke Spur. Dabei übersah er den bereits auf der Überholspur fahrenden BMW eines 40-Jährigen, woraufhin es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 27-jährige Fahrzeuglenker wurde mit mittelschweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Leutkirch

Unfallflucht - mögliche Geschädigte gesucht

Mit einer Anzeige wegen Fahrerflucht muss ein 55-Jähriger rechnen, gegen den Beamte des Polizeireviers Leutkirch derzeit ermitteln. Ein 27-Jähriger fuhr am Mittwochvormittag auf der B 465 zwischen Bad Wurzach und Reichenhofen und hielt an der rechten Fahrbahnseite an, um den 55-jährigen Opel-Fahrer vorbeifahren zu lassen. Hierbei touchierte der 55-Jährige mit seinem bereits beschädigten rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des 27-Jährigen. Anschließend fuhr der Ältere in Schlangenlinien davon. Die Polizisten konnten den Fahrer anhalten und kontrollieren, eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen konnten die Polizisten nach einem Test ausschließen. Allerdings stellten die Beamten an dem Opel eine Beschädigung fest, die vermutlich von einem vorherigen Unfallgeschehen herrührt. Deshalb bittet die Polizei weitere mögliche Geschädigte, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/84880 zu melden.

Wolfegg

Unfallflucht

Die Polizei sucht nach einem Lkw, der am Mittwoch gegen 7.20 Uhr auf der L 330 zwischen Rötenbach und Kißlegg einen entgegenkommenden Mercedes gestreift hat und anschließend weitergefahren ist. Durch den Streifvorgang entstand beim Mercedes ein Schaden am Außenspiegel von mehreren hundert Euro. Beim Verursacher handelt es sich vermutlich um ein Baustellenfahrzeug. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug geben können, mögen sich bei der Polizei in Kißlegg unter Tel. 07563/90990 melden.

