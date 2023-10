Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Senior wird Opfer von Schockanruf

Ein 85-Jähriger hat am Montag nach einem Schockanruf Betrügern Bargeld in Höhe von 20.000 Euro übergeben. Die Täter kontaktierten den Mann telefonisch und behaupteten, dessen Enkelin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Sie forderten von dem Senior eine Kaution in Höhe von 70.000 Euro, damit die angebliche Enkelin einer Haft entgehe. Da der 85-Jährige nicht über diesen Betrag verfügte, einigten sie sich auf eine Übergabe von 20.000 Euro. Gegen 16.30 Uhr übergab der Senior den geforderten Betrag am vereinbarten Übergabeort im Tannenweg an einen Abholer, der mit dem Geld zu Fuß wegging. Dieser wird als etwa Mitte 20 Jahre alt und etwa 175 cm groß beschrieben. Er trug eine grüne Hose mit Seitentaschen und ein weißes T-Shirt mit einem rot-gelben Bild oder Symbol auf der Brust. Personen, die den Abholer beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen zu melden. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler erneut, insbesondere ältere Angehörige vor dieser Betrugsmasche zu warnen. Die psychologisch geschulten und skrupellosen Betrüger haben es auf das Ersparte ihrer Opfer abgesehen und versuchen, diese unter Druck zu setzen. Dabei bleiben die Täter meist in der Leitung, bis die Geldübergabe stattgefunden hat. So verhindern sie, dass ihre Opfer Angehörige oder die Polizei verständigen können. Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg hat die Kampagne "Nicht mit Oma und Opa!" ins Leben gerufen, bei der Enkel ihre Großeltern vor den Betrugsmaschen warnen sollen (siehe hierzu unsere Pressemeldung vom 13.09.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5601933).

Friedrichshafen

Opfer entgeht knapp einem Trickdiebstahl

Ein 49 Jahre alter Mann ist am Dienstag kurz nach 13 Uhr in der Karlstraße nur knapp einem Trickdiebstahl entgangen. Ein bislang unbekannter Täter, der ein Clipboard in der Hand hielt, sprach den 49-Jährigen auf Höhe eines Optikergeschäfts an und gab an, Spenden für Gehörlose und Blinde zu sammeln. Als der 49-Jährige seine Geldbörse öffnete, kam ihm der Unbekannte näher, verdeckte den Geldbeutel mit seinem Clipboard und entnahm daraus Geldscheine im Wert von gut 1.000 Euro. Der 49-Jährige bemerkte den Diebstahl wenig später, konnte die gesamte Summe zurückfordern und erstattete bei der Polizei Anzeige. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Trickdieb, der etwa 175 cm groß, korpulent und dunkel gekleidet war, verlief jedoch ohne Erfolg. Personen, die Hinweise zu dem Mann mit südländischem Erscheinungsbild geben können oder möglicherweise selbst Opfer eines Trickbetrugs geworden sind, mögen sich bei den Ermittlern des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 melden.

Friedrichshafen

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung gegen mehrere Personen

Nach einem handgreiflichen Streit in einem Club in der Anton-Sommer-Straße ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen mehrere männliche Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 29 Jahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 29-Jähriger am frühen Dienstagmorgen eine junge Frau auf der Tanzfläche unsittlich berührt haben. In der Folge entbrannte zunächst ein verbaler Streit zwischen den Begleitern der Frau, dem 29-Jährigen und dessen Begleitern. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll unter anderem ein 18-Jähriger den 29-Jährigen geschlagen haben, sodass dieser erhebliche Gesichtsverletzungen erlitt. Die Ermittlungen zum Hergang dauern derzeit an. Das 29-jährige Opfer muss ebenfalls mit einer Strafanzeige wegen sexueller Belästigung rechnen.

Langenargen

Mann bei Beziehungsstreit verletzt

Nach einem Streit mit seiner Freundin musste am Dienstagabend ein 33-Jähriger mit einer Stichverletzung am Arm in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 19.30 Uhr mit seiner 21 Jahre alten Lebensgefährtin in deren Fahrzeug im Stadtgebiet unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet das Paar derart in Streit, dass die 21-Jährige mit einem scharfen Gegenstand auf den 33-Jährigen losging und ihn am Arm verletzte. Der 33-Jährige konnte auf Höhe der Salwirkstraße aus dem Pkw flüchten und um Hilfe rufen. Anwohner hörten die Rufe und verständigten Polizei und Rettungskräfte. Die 21-Jährige, die den Mann kurzzeitig zu Fuß verfolgt hatte, flüchtete mit ihrem Wagen und konnte wenig später von einer Polizeistreife in Friedrichshafen vorläufig festgenommen werden. Da sich die Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Kressbronn

Täter lauern Opfer auf

Nach einem Fest in der Festhalle ist es am frühen Dienstagmorgen in der Hemigkofener Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren sowie zwei 17- und 19-jährige Frauen verletzt wurden. Vorausgegangen war auf dem Fest ein Annäherungsversuch von vier Jugendlichen an die beiden 17 und 19 Jahre alten Frauen. Nachdem diese sowie deren männliche Begleiter die Jugendlichen abgewiesen hatten, lauerten diese den beiden Pärchen auf dem Nachhausweg auf, beleidigten die beiden 19- und 21-jährigen Männer und schlugen auf sie ein. Die beiden Frauen wurden von den vier Jugendlichen zu Boden gestoßen. Dabei wurden sowohl die beiden Männer als auch die Frauen leicht verletzt. Erst als eines der Opfer die Polizei rief, ließen die Täter von ihnen ab und flüchteten. Die Beamten konnten die vier Tatverdächtigen, von denen einer den Opfern flüchtig bekannt war, rasch ermitteln. Die vier Jugendlichen müssen nun mit Anzeigen wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Überlingen

Falschfahrer unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war am Montag gegen 23.45 Uhr auf der B 31 zwischen Nußdorf und Uhldingen (Spinne) auf der falschen Fahrspur unterwegs und hat einen 62-jährigen Autofahrer gefährdet. Dieser konnte ausweichen und so einen Zusammenstoß verhindern. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Unbekannten, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll, nicht mehr antreffen. Hinweise zu der dunklen Limousine, die mutmaßlich ein ukrainisches Kennzeichen gehabt haben dürfte, nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Unfallflucht

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr einen Audi beschädigt, der an der Uferpromenade abgestellt war. Der Unbekannte hinterließ am Heck des Audi einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro und fuhr weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Salem

Alkoholisierter Radler stürzt nach Unfall - Verursacher fährt weiter

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde, sucht die Polizei den Lenker eines weißen Land Rover. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge fuhr der Unbekannte gegen 11.30 Uhr auf dem Radweg vom Modellflugplatz Bermatingen kommend in Richtung Salem. Auf Höhe des Weitwiesenwegs bog er nach links in Richtung Salem ab und verstieß dabei offenbar gegen das Rechtsfahrgebot. Ein 27-jähriger Radfahrer, der in Richtung Bermatingen unterwegs war, musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern, und stürzte dabei. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Land Rover und dem Radler kam es dabei nicht. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in der Folge fort. Der 27-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von drei Promille, weshalb der 27-Jährige Blut abgeben musste. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Lenker des weißen Land Rover geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Sipplingen

Unfallverursacher muss mit mehreren Anzeigen rechnen

Bei einem Ausweichmanöver hat ein 29-jähriger Ford-Fahrer am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Straße "In der Breite" einen geparkten Jeep gestreift. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der 29-Jährige weiter. Zeugen beobachteten den Unfall und verständigten die Polizei. Den Beamten war der Grund für die Fahrerflucht schnell klar: der 29-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Er musste in einem Krankenhaus Blut abgeben. Er muss nun mit Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen sowie Unfallflucht rechnen.

