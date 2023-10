Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tag der offenen Tür beim Polizeirevier Überlingen am Sonntag, 15.10.2023

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Einmal selbst vorne im Streifenwagen Platz nehmen oder auf einem Polizeimotorrad? Einen Blick ins Cockpit eines Polizeihubschraubers werfen oder ein Boot und die Tauchausrüstung der Wasserschutzpolizei kennenlernen? Das und vieles mehr wird möglich am Sonntag, dem 15.10.2023. An diesem Tag öffnet das Polizeirevier Überlingen seine Türen für die Öffentlichkeit und bietet im Zeitraum von 10 bis 16 Uhr Einblicke, die sonst nicht möglich sind. Zuletzt gab es einen solchen Tag der offenen Tür in Überlingen vor zehn Jahren, am 21.09.2013.

Gegen 10.30 Uhr wird bei passender Wetterlage der Polizeihubschrauber auf dem Seesportplatz landen und bis etwa 13.30 Uhr bleiben. Daneben wird es im Hofraum des Polizeireviers eine Fahrzeug- und Geräteausstellung geben, auch die Einstellungsberatung und das Referat Prävention werden vor Ort sein. Im Rahmen von Führungen durch das Polizeigebäude können neben der Wache und weiteren Funktionsräumen auch die Gewahrsamszellen besichtigt werden. Mehrmals am Tag werden die Polizeihundeführer sowie die Drohnenpiloten des Polizeipräsidiums Ravensburg ihr Können praktisch demonstrieren. Neben den Blaulichtfahrzeugen werden Kinder auf der Hüpfburg oder an verschiedenen Stationen auf dem Gelände auf ihre Kosten kommen. Für das leibliche Wohl über die Mittagszeit ist ebenfalls gesorgt.

Die Beamtinnen und Beamten möchten diesen besonderen Tag nutzen, um mit Ihnen in Kontakt zu kommen und Ihnen einen Teil des polizeilichen Arbeitsalltags zu präsentieren. Wir würden uns daher freuen, Sie am 15.10.23 in der Mühlenstraße 16 in Überlingen begrüßen zu dürfen!

Bitte beachten Sie:

Auf dem Gelände des Polizeireviers stehen keinerlei Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Sofern Sie mit dem eigenen Pkw anreisen, benutzen Sie bitte öffentliche Parkplätze in der Umgebung oder nutzen Sie das nahegelegene Parkhaus.

