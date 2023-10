Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung des PP Einsatz

Bodenseekreis (ots)

Meersburg

Verdacht eines Badeunfalls

Zu einem größeren Einsatz kam es am Dienstagabend dem 03.10.2023 gegen 18:00 an der Uferpromenade in Meersburg. Durch Passanten wurde auf der dortigen Liegewiese Bekleidung, Handtücher sowie ein herrenloses Fahrrad aufgefunden, so dass von einem Seenotfall/Badeunfall ausgegangen werden musste. An Land wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und einer Streife des Prev. Überlingen die nähere Umgebung bezüglich eines Eigentümers der Gegenstände abgesucht. In dieser Zeit formierten sich die Einsatzkräfte auf dem Wasser (1 schweres Polizeiboot, 1 Zoll Boot sowie 2 Schlauchboote der DLRG) zu einer Suchkette. Durch eine Streife der Landpolizei konnte Entwarnung gegeben werden. Die Habseligkeiten gehörten zwei Damen, welche diese vor Ort zurückgelassen hatten, da sie sich spontan auf einen Spaziergang begeben hatten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell