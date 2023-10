Ravensburg (ots) - Pfullendorf Unfallflucht Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag, den 02.10.2023, im Zeitraum zwischen 01:00 und 08:50 Uhr am Brehmerberg einen an der Fahrbahn geparkten Pkw angefahren und anschließend Unfallflucht begangen. An dem Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Polizeibeamten konnten an dem Toyota silberne und weiße Antragungen feststellen. Der ...

