Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am Samstagabend einen 38-Jährigen in Gewahrsam genommen, der auf einer Veranstaltung im Dornier-Museum einen Security-Mitarbeiter geschlagen haben soll. Der alkoholisierte Mann hatte die Veranstaltung kurzzeitig verlassen und bei seiner Rückkehr dem 49-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen warf der 38-Jährige mit rechtsradikalen Parolen um sich. Er musste die Nacht in der Arrestzelle des Polizeireviers verbringen. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Körperverletzung und Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen sowie die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung zu.

Friedrichshafen

Kinder beim Fußballspielen angegangen

Zwei Kinder im Alter von 10 und 8 Jahren sind am Samstag gegen 19.30 Uhr auf dem Fußballplatz in der Merianstraße von einer bislang unbekannten Personengruppe angegangen worden. Die fünfköpfige Gruppe verlangte von den beiden Buben den Fußball. Als die beiden diesen nicht herausgeben wollten, wurden sie von den Unbekannten umkreist und bedroht. Einer der Täter soll dem 8-Jährigen zudem gegen das Knie getreten und diesen dadurch verletzt haben. Erst als die Eltern der beiden Kinder hinzukamen, ging die Gruppe weg. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu den fünf dunkelhäutigen Personen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Fahrzeuge kollidieren seitlich

Unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, bei dem am Sonntag kurz nach 19.30 Uhr auf der L 331 Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden ist. Ein 20-jähriger Suzuki-Lenker scherte zwischen Degersee und Hiltensweiler zum Überholen eines langsam fahrenden Fahrzeugs aus. Dabei übersah er den BMW eines 38-Jährigen, der sich bereits im Überholvorgang befand. Die beiden Pkw kollidierten seitlich, blieben aber dennoch fahrbereit.

Tettnang

Joggerin wird bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine 20-jährige Joggerin am Sonntag kurz nach 14.45 Uhr nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau wollte in der Kirchstraße den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Weinstraße überqueren. Ein herannahender 31-jähriger Renault-Fahrer, der in Richtung Ravensburger Straße unterwegs war, übersah die Läuferin und stieß mit ihr zusammen. Durch die wuchtige Kollision wurde die 20-Jährige zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Der 31-Jährige erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. An seinem Renault entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Kirchstraße kurzzeitig voll gesperrt.

Meersburg

Unbekannter beschädigt Geschwindigkeitsmessanlage

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag kurz nach 20 Uhr die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage im Egelseeweg beschädigt. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge schlug der Mann mit einem spitzen Gegenstand gegen die Verglasung und zündete einen Stapel Papier auf dem Gehäuse an. Das Feuer erlosch noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Zeugen konnten in Zusammenhang mit der Tat einen etwa 70 Jahre alten Mann mit weißem Haar und Bart beobachten. Er trug zur Tatzeit eine braune Jacke und eine kleine Lesebrille mit silbernem Rahmen. Nach der Tat fuhr er mit einem Fahrrad weg. Das Polizeirevier Überlingen bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Uhldingen-Mühlhofen

Unbekannte verunstalten Umspannhäuschen mit Aufklebern

Ein Trafo-Häuschen an der Kreuzung der Bergstraße mit dem Waldweg ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag von Unbekannten mit Aufklebern mit rechtsradikalen Inhalten beklebt worden. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um Zeugenhinweise oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Salem-Mimmenhausen

Motorradfahrer erleidet bei Unfall schwere Verletzungen

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz nach 17 Uhr auf der L 201 zwischen Mühlhofen und Mimmenhausen ereignet hat. Eine 39-jährige Citroen-Fahrerin wollte auf Höhe des dortigen Weihers nach links abbiegen. Ein nachfolgender 59 Jahre alter Motorradfahrer erkannte dies offenbar nicht und überholte den Citroen. Im Abbiegevorgang erfasste die 39-Jährige den 59-Jährigen, der zu Boden fiel und schwere Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte den Biker in ein Krankenhaus. Seine Triumph wurde durch die wuchtige Kollision in ein Schilfgebiet abgewiesen. Neben einem vorsorglich angeforderten Rettungshubschrauber war auch die Freiwillige Feuerwehr am Unfallort eingesetzt, die die Triumph des 59-Jährigen aus dem Schilf barg. Ein Abschleppdienst lud das Motorrad schließlich auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell