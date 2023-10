Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Verkehrsunfälle verursacht

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 68-jähriger Pkw-Lenker, der am Samstagabend kurz nach 18 Uhr auf der B 32 mehrere Verkehrsunfälle verursacht hat. Zunächst fuhr der Mann zwischen Neufra und Gammertingen ohne ersichtlichen Grund wuchtig auf den vor ihm fahrenden BMW eines 22-Jährigen auf. Dieser wurde dadurch in die Leitplanke geschoben und nicht unerheblich beschädigt. Trotz des Zusammenstoßes und ebenfalls massiver Beschädigungen an seinem VW setzte der 68-Jährige seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gammertingen fort. Der 22-Jährige nahm daraufhin die Verfolgung des Verursachers auf. Als er wieder hinter ihm war, bremste dieser plötzlich stark ab, sodass der Jüngere seinerseits in den VW des Älteren prallte. Auch danach setzte der 68-Jährige seine Fahrt fort und bog in Gammertingen Zeugenaussagen zufolge nach wie vor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Europastraße ab. Dort hielt er schließlich an und klagte über Schmerzen, woraufhin er von der Polizei kontrolliert und ein Rettungsdienst hinzugezogen wurde. Da der 68-Jährige im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme deutliche Anzeichen eines psychischen Ausnahmezustands zeigte, wurde er in eine Fachklinik gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen und der Leitplanke entstand Sachschaden von über 20.000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den 68-Jährigen und sucht Zeugen des Vorfalls oder weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes möglicherweise auch gefährdet wurden. Diese mögen sich unter Tel. 07571/104-0 melden.

Gammertingen

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei eher Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf dem Geh- und Radweg neben der B 313 in Höhe des Unteren Torackerwegs. Ein 63-jähriger Rennradfahrer befuhr die Strecke aus Richtung Mägerkingen kommend und kollidierte mit einem 6-jährigen Mädchen, welches mit seiner Familie ebenfalls auf dem Weg lief. Beide Beteiligten stürzten daraufhin und verletzten sich. Während das Kind keine weitere Hilfe in Anspruch nehmen musste, wurde der 63-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Leibertingen

Geburtstagsparty artet aus

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Rande einer Geburtstagsparty am frühen Freitagmorgen. Nachdem offenbar eine 19-Jährige zuvor von einem Gast angemacht worden war, rief diese den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge ihren Freund an. Dieser soll dann zusammen mit weiteren Personen in mehreren Fahrzeugen, an denen teilweise die Kennzeichen abmontiert waren, vor Ort gekommen sein und die Gäste angegriffen haben. Dabei sollen auch Flaschen als Schlagwerkzeuge verwendet worden sein. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden mindestens drei Personen eher leicht verletzt, eine von ihnen wurde mittels eines Rettungswagens ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Meßkirch hat ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Mengen

Diesel abgeschlaucht

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen aus einem in der Donaustraße geparkten Lkw rund 280 Liter Diesel abgeschlaucht. Zuvor hatte er an dem Mercedes den Tankdeckel gewaltsam geöffnet. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise zum Täter unter Tel. 07581/482-0.

Bad Saulgau

Betrunken vom Rad gestürzt

Offenbar deutlich alkoholisiert war eine 34-jährige Radfahrerin, die am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr im Bernhauser Weg von der Fahrbahn abkam und stürzte. Die Frau, die sich wohl auf dem Heimweg von einem Fest befand, wurde von Ersthelfern bis zum Eintreffen eines Rettungswagens erstversorgt. Dieser brachte die Frau, die äußerlich keine Verletzungen aufwies, jedoch starke Anzeichen einer Alkoholisierung zeigte, in ein Krankenhaus. Dort wurde ihr im Beisein der Polizei eine Blutprobe entnommen, deren Auswertung nun Klarheit geben dürfte. Sollte sich der Verdacht bestätigen, gelangt die 34-Jährige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Pfullendorf

Brand in Wohncontainer

Mutmaßlich auf Brandstiftung dürfte ein Feuer zurückzuführen sein, das am späten Sonntagabend gegen 23.30 Uhr in einer Containerunterkunft im Bannholzer Weg ausgebrochen ist und bei dem einer der Wohncontainer zerstört wurde. Bereits vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte konnten sich alle Bewohner der angrenzenden Räume ins Freie in Sicherheit bringen, sodass nach jetzigem Stand niemand verletzt wurde. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer in dem Container im oberen Stock schnell gelöscht werden, der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Den bisherigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen zufolge ist der 34-jährige Bewohner des Raums dringend tatverdächtig, mittels eines Brandbeschleunigers das Feuer selbst gelegt zu haben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt, die polizeilichen Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.

Herbertingen/Hundersingen/Beuren

Mehrere Diebstähle in einer Nacht

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich Herbertingen, Hundersingen und Beuren zu mehreren Diebstählen. Am Freitag fielen in der Bahnhofstraße in Herbertingen zwei Personen auf, die sich an der Terrassentür eines Hauses zu schaffen machten, offenbar aber nicht ins Innere gelangten. Ebenfalls in der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zum Samstag ein E-Scooter entwendet, der am Folgetag in Hundersingen aufgefunden wurde. In der Nähe des Fundorts in der Donaustraße wurde aus einem Wohnhaus Bargeld und ein Smartphone gestohlen. Auch hier wurden durch Zeugen zwei Personen beobachtet, die sich auf anderen Grundstücken in der Donaustraße und der Ortsstraße aufhielten. In Beuren kam es zum Diebstahl einer Jacke, eines Rennrads und eines Pedelecs. Während das Rennrad am Samstag in Beuren wiedergefunden wurde, konnte das Pedelec am Samstagnachmittag unweit der LEA in Sigmaringen in einem Gebüsch versteckt festgestellt werden. Ob die Taten alle im Zusammenhang stehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden, die das Polizeirevier Bad Saulgau aufgenommen hat. Die beiden Tatverdächtigen werden als rund 175 cm groß, schlank und mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Einer der Männer war mit einem dunkelgrünen Jogginganzug und einer Basecap bekleidet, der zweite trug eine dunkle Jeans, eine dunkle Jacke und hatte eine Bauchtasche dabei. Personen, die ebenfalls Verdächtiges im Zusammenhang mit den Tatorten beobachtet haben oder denen die Personen auch aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

