POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Spelle (ots) - Am Sonntagmittag meldete eine Zeugin eine leblose männliche Person in einem Gebüsch am Pastor-Batsche-Weg in Spelle im Bereich der dortigen Bürgerbegegnungsstätte. Ein Fremdverschulden wird nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

